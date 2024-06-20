Рубли не пахнут – "звезды" приехали на фестиваль джаза в Москву

https://racurs.ua/n196517-rubli-ne-pahnut-zvezdy-priehali-na-festival-djaza-v-moskvu.html

Ракурс

У Москві майже тиждень — з 10 по 16 червня — тривав фестиваль джазу, куди поз’їжджалися й музиканти з-за кордону. Фінансувалося це дійство фондом путіна.

.

Серед іноземних виконавців були кубинець Роберто Фонсека, американець Рішар Бона, ізраїльтянин Авішай Коен. На своїх сторінках про вояж у Москву вони не розповіли, але їхні імена помітили на афішах.