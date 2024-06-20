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Ракурс
Рубли не пахнут – "звезды" приехали на фестиваль джаза в Москву

Рубли не пахнут — «звезды» приехали на фестиваль джаза в Москву

20 июн 2024, 20:40
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У Москві майже тиждень — з 10 по 16 червня — тривав фестиваль джазу, куди поз’їжджалися й музиканти з-за кордону. Фінансувалося це дійство фондом путіна.


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Серед іноземних виконавців були кубинець Роберто Фонсека, американець Рішар Бона, ізраїльтянин Авішай Коен. На своїх сторінках про вояж у Москву вони не розповіли, але їхні імена помітили на афішах.

Ви дійсно збираєтеся у Москву? Поки ви на сцені, існує величезна ймовірність, що ракети полетять у бік цивільних у Києві та інших містах України, — написали Коену в особисті повідомлення. На що він вирішив відповісти нецензурщиною.

Источник: Ракурс


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