Ракурсhttps://racurs.ua/
Рублі не пахнуть - "зірки" приїхали на фестиваль джазу в Москву
Рублі не пахнуть — «зірки» приїхали на фестиваль джазу в Москвуhttps://racurs.ua/ua/n196517-rubli-ne-pahnut-zirky-pryyihaly-na-festyval-djazu-v-moskvu.htmlРакурс
У Москві майже тиждень — з 10 по 16 червня — тривав фестиваль джазу, куди поз’їжджалися й музиканти з-за кордону. Фінансувалося це дійство фондом путіна.
.
Серед іноземних виконавців були кубинець Роберто Фонсека, американець Рішар Бона, ізраїльтянин Авішай Коен. На своїх сторінках про вояж у Москву вони не розповіли, але їхні імена помітили на афішах.
Ви дійсно збираєтеся у Москву? Поки ви на сцені, існує величезна ймовірність, що ракети полетять у бік цивільних у Києві та інших містах України, — написали Коену в особисті повідомлення. На що він вирішив відповісти нецензурщиною.
як то кажуть, не сотвори собі кумира. @AvishaiCohen@BonaRichard— Trayan ✙ (@trayanmuse) June 20, 2024
йдіть к хуям pic.twitter.com/51d9TGcSoK