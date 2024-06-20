Рублі не пахнуть - "зірки" приїхали на фестиваль джазу в Москву

https://racurs.ua/ua/n196517-rubli-ne-pahnut-zirky-pryyihaly-na-festyval-djazu-v-moskvu.html

Ракурс

У Москві майже тиждень — з 10 по 16 червня — тривав фестиваль джазу, куди поз’їжджалися й музиканти з-за кордону. Фінансувалося це дійство фондом путіна.

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Серед іноземних виконавців були кубинець Роберто Фонсека, американець Рішар Бона, ізраїльтянин Авішай Коен. На своїх сторінках про вояж у Москву вони не розповіли, але їхні імена помітили на афішах.