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Ракурс
Рублі не пахнуть - "зірки" приїхали на фестиваль джазу в Москву

Рублі не пахнуть — «зірки» приїхали на фестиваль джазу в Москву

20 чер 2024, 20:40
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У Москві майже тиждень — з 10 по 16 червня — тривав фестиваль джазу, куди поз’їжджалися й музиканти з-за кордону. Фінансувалося це дійство фондом путіна.


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Серед іноземних виконавців були кубинець Роберто Фонсека, американець Рішар Бона, ізраїльтянин Авішай Коен. На своїх сторінках про вояж у Москву вони не розповіли, але їхні імена помітили на афішах.

Ви дійсно збираєтеся у Москву? Поки ви на сцені, існує величезна ймовірність, що ракети полетять у бік цивільних у Києві та інших містах України, — написали Коену в особисті повідомлення. На що він вирішив відповісти нецензурщиною.

Джерело: Ракурс


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