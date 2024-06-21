Николай Тищенко прокомментировал нападение на добровольца в Днепре. Фото:

https://racurs.ua/n196523-tischenko-prokommentiroval-napadenie-na-boyca-specpodrazdeleniya-kraken-v-dnepre-video.html

Ракурс

Народний депутат Микола Тищенко відреагував на напад його охорони на добровольця Дмитра Павлова.

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Парламентар заявив, що колишній боєць спецпідрозділу Kraken нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі та намагався зірвати слідчі дії. Саме через це, за його словами, й стався конфлікт. Тищенко не назвав імені цього чоловіка, але опублікував його фото. Про це йдеться в дописі нардепа у Facebook.

За словами Тищенка, доброволець нібито завдав кількох ударів слідчому, який працював на обшуку шахрайської ботоферми, а потім намагався утекти. Нардеп пише, що чоловік входить до «силового блоку» в організованому злочинному угрупованні «Дев'ятка» у Дніпрі. Йому поставили завдання «зірвати слідчі дії».

Народний депутат поінформував, що слідчі дії відбулися й правоохоронці вилучили всю техніку, речові докази та встановили особи всіх присутніх в офісі ботоферми.

Нагадаємо, 20 червня невідомі люди у військовій формі та балаклавах напали на добровольця та колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова у Дніпрі. Медіа припускали, що ці особи могли бути охороною нардепа Миколи Тищенка. За даними ресурсів міста, у Павлова з Тищенком могла бути словесна перепалка.