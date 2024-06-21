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Работница «Укрпочты» погибла в результате атаки российского дрона в Харьковской области, фото: «Полтавщина»

Российский беспилотник убил работницу «Укрпочты» во время доставки пенсий

21 июн 2024, 21:59
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У Вовчанській громаді на Харківщині під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення «Укрпошти».


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов зазначив, що окупанти скоїли цей злочин сьогодні, 21 червня, близько 10-ї години ранку.

Також поранений водій, який супроводжував жінку. У їхню автівку влучив ворожий БПЛА, — розповів очільник ОВА. — Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків.

Наразі до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли, — додав Синєгубов.

Источник: Ракурс


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