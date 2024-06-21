Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n196546-peregovory-o-vstuplenii-v-es-nachnutsya-fakticheski-uje-na-sleduuschey-nedele-zelenskiy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 21 червня, затвердив склад делегації України для початку перемовин про вступ до Євросоюзу.

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Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Маємо сьогодні вагомий здобуток у нашому русі у Євросоюз — те, що ми й планували на це півріччя, повністю реалізовуємо. Євросоюз затвердив переговорну рамку для України — багато за це боролися на різних рівнях, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що саме цією переговорною рамкою визначається формат і порядок перемовин про вступ із Україною.

І вже наступного тижня перемовини фактично розпочнуться. Це реально історичні речі. Україна є й буде частиною єдиної Європи завжди, — додав Зеленський.

Він також привітав Молдову, оскільки переговорна рамка була затверджена і для цієї країни.

І це важливо, щоб кожна країна, кожне суспільство, яке реально сповідує європейські цінності та прагне реальної європейської сили, — щоб кожен такий народ був разом з усіма іншими в об'єднаній Європі, — наголосив Зеленський.

На сайті Офісу президента опубліковано текст президентського указу № 365/2024, яким затверджено склад делегації України для участі у переговорах з ЄС щодо укладення Угоди про вступ України до Європейського Союзу.