Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n196546-peremovyny-pro-vstup-v-ies-rozpochnutsya-faktychno-vje-z-nastupnogo-tyjnya-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 21 червня, затвердив склад делегації України для початку перемовин про вступ до Євросоюзу.

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Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Маємо сьогодні вагомий здобуток у нашому русі у Євросоюз — те, що ми й планували на це півріччя, повністю реалізовуємо. Євросоюз затвердив переговорну рамку для України — багато за це боролися на різних рівнях, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що саме цією переговорною рамкою визначається формат і порядок перемовин про вступ із Україною.

І вже наступного тижня перемовини фактично розпочнуться. Це реально історичні речі. Україна є й буде частиною єдиної Європи завжди, — додав Зеленський.

Він також привітав Молдову, оскільки переговорна рамка була затверджена і для цієї країни.