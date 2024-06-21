Рада Євросоюзу визначила дату початку переговорів України про вступ до блоку. Фото:

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Ракурс

В Європейському Союзі узгодили дату початку переговорів України про вступ до ЄС.

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Рада Євросоюзу у п’ятницю, 21 червня, затвердила переговорні рамки для України, а також Молдови. Брюссель офіційно починає підготовку до міжурядових конференцій з цими державами 25 червня, що дадуть початок переговорам про вступ цих країн. Про це повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» із посиланням на високопоставленого дипломата Бельгії, яка головує в ЄС.

Зазначається, що рішення було ухвалено в межах засідання Ради ЄС з економічних питань, яке відбувається у Люксембурзі.

Як відомо, заявку на членство в ЄС Україна подала 28 лютого 2022 року — після початку повномасштабного російського вторгнення.

А 23 червня того ж року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Це був історичний крок, оскільки Україна стала першою країною, яка отримала статус кандидата під час війни. Україні необхідно виконати низку умов, перш ніж вона зможе стати повноправним членом Євросоюзу.

Нагадаємо, 11 червня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговори про вступ України до ЄС мають початися до кінця червня. Вона наголосила, реформи, які проводить Україна, є основою для того, щоб зробити Україну «привабливим майданчиком для інвестицій, для бізнесу», так само як і наблизити її до ЄС.

Джерело: AFP