білорусь розпочала раптову перевірку військ. Фото:

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Союзник країни-агресора білорусь сьогодні, 21 червня, розпочала раптову перевірку готовності до виконання завдань з'єднань та військових частин Збройних сил.

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У перевірці братимуть участь військові частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, Військово-повітряні сили та війська протиповітряної оборони. Про це повідомили в білоруському Міністерстві оборони.

Зазначається, що на першому етапі відпрацюють питання оперативного заняття призначених районів, підготовки їх в інженерному відношенні, організації охорони та оборони, заступлення на бойове чергування. Далі армія виконуватиме навчально-бойові завдання.

Перевірку білоруських військ проводитимуть на полігонах та на ділянках місцевості у Брестській та Гомельській областях.

Нагадаємо, у травні видання The New York Times, проаналізувавши супутникові знімки від компанії Maxar, поінформували, що на території білорусі розбудовують військову базу для зберігання російської ядерної зброї. Стратегічний для ворога об'єкт облаштовують поруч із містом Осиповичі, що майже за 190 км від кордону з Україною.