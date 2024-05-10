Військова база в Осиповичах для зберігання ядерної зброї. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195204-bilorus-gotuie-viyskovu-bazu-v-osypovychah-dlya-zberigannya-yadernoyi-zbroyi-nyt.html

Ракурс

Військову базу для зберігання російської ядерної зброї розбудовують на території білорусі.

.

Стратегічний для ворога об'єкт облаштовують поруч із містом Осиповичі, що майже за 190 км від кордону з Україною. Російський диктатор володимир путін на початку 2023 року заявляв, що рф завершить будівництво «спеціального сховища для тактичної ядерної зброї» в білорусі. Про це повідомило видання The New York Times, яке проаналізувало супутникові знімки від компанії Maxar.

Зазначається, що нещодавно біля Осиповичів були збудовані споруди, які мають особливості, що властиві ядерним сховищам на базах всередині рф. Ця зона має високий рівень безпеки, яка оточена трьома шарами огорожі на додаток до існуючого периметру безпеки всієї бази. Також супутник зафіксував вантажний майданчик, який з'єднаний з прихованим підземним бункером радянських часів.

Оскільки ядерні програми дуже засекречені, цілком можливо, що в білорусі є й інші місця, де росія зберігає боєголовки — і Кремль, можливо, навіть перемістив деякі з них на об'єкт в Осиповичі, хоча все вказує на протилежне, — пише видання.

Також у статті йдеться й про те, що майданчик розташований в тому ж місті, що й білоруські ракети «Іскандер».

Колишній співробітник Пентагону розповів NYT, що ці конструкції на військовій базі нагадують йому російські сховища ядерних боєголовок, які він бачив особисто.

Нагадаємо, у грудні 2023 року самопроголошений білоруський президент олександр лукашенко заявив, що вся російська ядерна зброя, яку Кремль планував поставити в білорусь, уже перебуває в цій країні. Російську «ядерку» тоді розмістили в запланованих місцях.