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Ракурс
ЗСУ атаковали місця зберігання «Шахедів». Фото:

Атаковані місця зберігання «Шахедів» та НПЗ — Генштаб про нічні удари по росії

21 чер 2024, 12:49
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Сили оборони України успішно уразили низку об'єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі російської федерації.


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У ніч на 20 червня підрозділи ЗСУ та СБУ успішно атакували склад пально-мастильних матеріалів росіян в Тамбовській області, а також нафтобазу «Енемська», що в Республіці Адигея. Пошкоджено щонайменше одну ємність з нафтопродуктами.

А в ніч на 21 червня українські безпілотники вдарили по Афіпському, Ільському, Краснодарському та Астраханському нафтопереробних заводах. Також були атаковані радіолокаційні станції й центри радіоелектронної розвідки рф в Брянській області та тимчасово окупованому Криму.

Крім того, сьогодні українські військові успішно вдарили по місцях зберігання та підготовки до застосування безпілотників Shahed-136, навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. Після бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.

Нагадаємо, 21 червня було досить гучно в Краснодарському краї росії. Ворожа пропаганда інформувала про пожежа в районі однієї ТЕЦ, вибухи та пожежі на території Ільського нафтопереробного заводу та в Єйську, де розташований військовий аеродром.

Джерело: Ракурс


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