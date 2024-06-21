Краснодарський край рф атакували десятки дронів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n196520-krasnodarskyy-kray-atakuvaly-desyatky-droniv-vynykly-pojeji.html

Ракурс

Краснодарський край росії вночі 21 червня був масовано атакований дронами.

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Зокрема, понад 10 вибухів прогриміло у районі селища Афіпський. Місцеві жителі розповіли, що спершу чули звук прольоту дрона, а потім вже вибухало. Згодом виникла пожежа в районі місцевої ТЕЦ. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Також у мережі повідомляли про атаку дронів у Єйську, де розташований військовий аеродром. Після атаки БпЛА почалася сильна пожежа.

Крім того, повідомляється, що понад 10 вибухів прогриміло в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський. Окупанти заявили про «знищення» понад 20 дронів.

Місцева влада стверджує, що один БпЛА впав на території Ільського нафтопереробного загону.

А в Темрюкському районі уламки дрона впали на гостьовий будинок у селі Хвиля. Постояльців готелю евакуювали. На місці працюють служби екстреного реагування.

Також уламки дрона пошкодили котельню поруч з автовокзалом «Південний» у Краснодарі. Загалом від атаки загинула одна людина, щонайменше шість постраждали.

Моніторингова група «Кримський вітер» із посиланням на дані супутникової зйомки поінформувала, що були помічені на аеродромі в Єйську, які виникли в районі будівель біля східного кінця злітно-посадкової смуги. Ці будівлі явно належать до аеродрому, але їхнє призначення невідоме.

Нагадаємо, росію другу добу поспіль атакують безпілотники. Зокрема, через атаку дронів 20 червня виникли пожежі на Афіпському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї, нафтобазі «Лукойл» у селищі Енем в Республіці Адигея та нафтобазі поряд із селом Платонівка у Тамбовській області.