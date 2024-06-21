Працівниця «Укрпошти» загинула внаслідок атаки російського дрона на Харківщині, фото: «Полтавщина»

https://racurs.ua/ua/n196547-rosiyskyy-bezpilotnyk-vbyv-pracivnycu-ukrposhty-pid-chas-dostavky-pensiy-ova.html

Ракурс

У Вовчанській громаді на Харківщині під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення «Укрпошти».

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов зазначив, що окупанти скоїли цей злочин сьогодні, 21 червня, близько 10-ї години ранку.

Також поранений водій, який супроводжував жінку. У їхню автівку влучив ворожий БПЛА, — розповів очільник ОВА. — Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків.