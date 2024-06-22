Этой ночью силы ПВО уничтожили 12/16 ракет и 13/13 шахедов - куда попали рашисты

Російські нацисти у ніч проти 22 червня атакували Україну 16 ракетами та 13 «шахедами».

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Захисники неба загалом знищили 25 повітряних цілей.

Усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська обл.- рф.);

дві крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

чотири крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків — Приморсько-Ахтарськ — рф., Балаклава — Крим).

В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:

сім крилатих ракет Х-101/Х-555;

чотири крилаті ракети «Калібр»;

крилату ракету «Іскандер-К»;

13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Армія рф цієї ночі завдала восьмий масований комбінований удар по об'єктах енергетичної інфраструктури, повідомили в Укренерго.

Пошкоджене обладнання на об'єктах в Запорізькій та Львівській областях. На Запоріжжі травмовані двоє енергетиків — вони у лікарні. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Поблизу Луцька на житлові будинки впали залишки збитого дрона.

Всього над містом могли збити три дрона та ракету.

В Івано-Франківську росіяни влучили по дитячому садку. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також є пошкодження і у прилеглих будинках.