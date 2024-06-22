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Цієї ночі cили ППО знищили 12/16 ракет та 13/13 шахедів
Цієї ночі cили ППО знищили 12/16 ракет та 13/13 шахедів — куди влучили рашисти (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196550-ciieyi-nochi-cyly-ppo-znyschyly-12-16-raket-ta-13-13-shahediv.htmlРакурс
Російські нацисти у ніч проти 22 червня атакували Україну 16 ракетами та 13 «шахедами».
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Захисники неба загалом знищили 25 повітряних цілей.
Усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:
10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська обл.- рф.);
дві крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);
чотири крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків — Приморсько-Ахтарськ — рф., Балаклава — Крим).
В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:
сім крилатих ракет Х-101/Х-555;
чотири крилаті ракети «Калібр»;
крилату ракету «Іскандер-К»;
13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».
Армія рф цієї ночі завдала восьмий масований комбінований удар по об'єктах енергетичної інфраструктури, повідомили в Укренерго.
Пошкоджене обладнання на об'єктах в Запорізькій та Львівській областях. На Запоріжжі травмовані двоє енергетиків — вони у лікарні. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Поблизу Луцька на житлові будинки впали залишки збитого дрона.
Всього над містом могли збити три дрона та ракету.
В Івано-Франківську росіяни влучили по дитячому садку. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також є пошкодження і у прилеглих будинках.
На Львівщині окупанти вдарили ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури. На місці виникла пожежа.