Не кум ты мне теперь — Тищенко снова оскандалился, от него открестился Ермак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував конфлікт свого кума нардепа Миколи Тищенка з добровольцем у Дніпрі.

.

Він каже, що не підтримує стосунків із Тищенком і не сприймає його вчинків.

Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата — абсолютно ганебна. Їй немає виправдань, — написав керівник ОП.

Єрмак вважає, що правоохоронним органам у цьому випадку «є на що реагувати».

Так, Тищенка я знаю давно. Дійсно — хрестив його сина. Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що КОЖЕН повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата, — написав Єрмак.

20 червня у центрі Дніпра люди у формі напали на добровольця Дмитра «Сина» Павлова, коли той гуляв із дитиною. У мережі пишуть, що це охорона депутата Тищенка.

За фактом нападу відкрили два кримінальні провадження.

У соцмережах пишуть, що Павлов посперечався із Тищенком. Після цього група людей у формі оточила чоловіка та вдягла на нього кайданки. У цей час його сумку обшукували.

Сам Тищенко стверджує, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах на «представників поліції напали». Він опублікував відео, на якому поліцейський спілкується з, ймовірно, Павловим і ще двома чоловіками. Тищенко пише, що «друг одного з організаторів шахрайських ботоферм» кілька разів ударив слідчого і нібито намагався втекти.

Поліція Дніпра версію Тищенка не підтверджує і повідомляє, що невідомі в камуфляжі побили 33-річного чоловіка та незаконно утримували його. Відкрито два кримінальних провадження — умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі. Нападників шукають.

Депутат розповідав у дніпровським медіа, що приїхав проводити рейди по нелегальних ботофермах і колцентрах, які можуть ошукувати людей. Журналісти «Дніпро Оперативний» побували з Тищенком на рейдах в офісах на Кельнському бульварі, де затримали «підозрюваних». Що за люди у військовій формі ходять з Тищенком — незрозуміло.