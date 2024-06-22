Украина готова отменить безвизовый въезд для израильтян — что произошло

https://racurs.ua/n196551-ukraina-gotova-otmenit-bezvizovyy-vezd-dlya-izrailtyan-chto-proizoshlo.html

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Ізраїль оголосив та Молдовою про обмеження на в’їзд для громадян країн із безвізовим режимом в’їзду, включно з Україною.

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Посол України Євген Корнійчук заявив, що Київ буде змушений вдатися до заходів у відповідь, але відкритий для діалогу з Ізраїлем із цього питання.

Ізраїль фактично припиняє безвізовий режим з Україною, — вважає Корнійчук.

Україна та Ізраїль мають тісні зв’язки з моменту створення безвізової політики у 2010 році. Однак нещодавні дії Ізраїлю, як-от обмеження на в’їзд для українських біженців і відмова у в’їзді багатьом українцям, обірвали ці відносини. Остання вимога фактично припиняє безвізовий режим. У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього затвердження для громадян Ізраїлю, включно з паломниками. Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну, — сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

З 1 липня громадяни країн з безвізовим доступом до Ізраїлю, включаючи Україну, повинні подати документи на отримання дозволу ETA-IL на перебування до 90 днів.