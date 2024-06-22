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ВСУ ликвидировали комбата и батальон десантуры. Фото:

ВСУ ликвидировали комбата и батальон десантуры возле Часового Яра

22 июн 2024, 17:56
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Російська армія продовжу зазнавати втрат у Донецькій області.


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Зокрема, поблизу міста Часів Яр був знищений майже увесь особовий склад російського батальйону. Серед «двохсотих» — командир батальйону капітан Олександр Лапшин. Про це український офіцер та військовий блогер Анатолій Штефан «Штірліц» 22 червня повідомив у Telegram.

Зазначається, що в чорних пакетах в росію повернеться майже весь склад батальйону 98-ої повітрянодесантної дивізії, яка дислокується в російському місті Іваново.

Нагадаємо, бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського з Миколаєва розбили загін російських штурмовиків під Вовчанськом у Харківській області.

Источник: Ракурс


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