ЗСУ ліквідували комбата та батальйон десантури біля Часового Яру

ЗСУ ліквідували комбата та батальйон десантури. Фото:

https://racurs.ua/ua/n196570-zsu-likviduvaly-kombata-ta-batalyon-desantury-bilya-chasovogo-yaru.html

Ракурс

Російська армія продовжу зазнавати втрат у Донецькій області.

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Зокрема, поблизу міста Часів Яр був знищений майже увесь особовий склад російського батальйону. Серед «двохсотих» — командир батальйону капітан Олександр Лапшин. Про це український офіцер та військовий блогер Анатолій Штефан «Штірліц» 22 червня повідомив у Telegram.

Зазначається, що в чорних пакетах в росію повернеться майже весь склад батальйону 98-ої повітрянодесантної дивізії, яка дислокується в російському місті Іваново.

Нагадаємо, бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського з Миколаєва розбили загін російських штурмовиків під Вовчанськом у Харківській області.