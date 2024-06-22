Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ ліквідували комбата та батальйон десантури. Фото:

ЗСУ ліквідували комбата та батальйон десантури біля Часового Яру

22 чер 2024, 17:56
999

Російська армія продовжу зазнавати втрат у Донецькій області.


.

Зокрема, поблизу міста Часів Яр був знищений майже увесь особовий склад російського батальйону. Серед «двохсотих» — командир батальйону капітан Олександр Лапшин. Про це український офіцер та військовий блогер Анатолій Штефан «Штірліц» 22 червня повідомив у Telegram.

Зазначається, що в чорних пакетах в росію повернеться майже весь склад батальйону 98-ої повітрянодесантної дивізії, яка дислокується в російському місті Іваново.

Нагадаємо, бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського з Миколаєва розбили загін російських штурмовиків під Вовчанськом у Харківській області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів