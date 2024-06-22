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Зросла кількість загиблих через російський удар по Харкову. Фото: соцмережі
Зросла кількість загиблих через російський удар по Харкову (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196569-zrosla-kilkist-zagyblyh-cherez-rosiyskyy-udar-po-harkovu-video.htmlРакурс
Російське бомбардування Харкова у суботу, 22 червня, призвело до загибелі цивільних.
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Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих. Триває розбір завалів, на місці працюють всі відповідні служби. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Facebook.
Глава держави закликав західних партнерів діяти рішуче, українські Сили оборони могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є.
Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість, — зазначив Зеленський.
У ДСНС поінформували, що станом на 17.00 відомо про трьох загиблих та 29 поранених.
Нагадаємо, 22 червня російські окупанти завдали чотирьох ударів КАБами по Харкову. Ворог поцілив у район щільної житлової забудови — удар прийшовся по житловому будинку. Спершу було відомо про двох загиблих та 18 поранених.