Возросло количество погибших из-за российского удара по Харькову. Фото: соцсети

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Російське бомбардування Харкова у суботу, 22 червня, призвело до загибелі цивільних.

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Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих. Триває розбір завалів, на місці працюють всі відповідні служби. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Facebook.

Глава держави закликав західних партнерів діяти рішуче, українські Сили оборони могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є.

Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість, — зазначив Зеленський.

У ДСНС поінформували, що станом на 17.00 відомо про трьох загиблих та 29 поранених.

Нагадаємо, 22 червня російські окупанти завдали чотирьох ударів КАБами по Харкову. Ворог поцілив у район щільної житлової забудови — удар прийшовся по житловому будинку. Спершу було відомо про двох загиблих та 18 поранених.