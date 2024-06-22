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Ракурс
«Укрэнерго» раскрыло детали отключений света. Фото: ОП

«Укрэнерго» раскрыло детали отключений света на 23 июня

22 июн 2024, 20:51
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Графіки відключення електроенергії в неділю, 23 червня, застосовуватимуться лише ввечері.


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Завтра світло можуть виминати на чотири години. Всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише з 19.00 до 23.00. Ситуація зі світлом покращилася, бо у вихідний фіксується зниження споживання електрики. Про це компанія «Укренерго» повідомила у Telegram.

При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково, — наголосили енергетики.

Як відомо, світло в Україні почали вимикати через дефіцит електроенергії, який виник через масовані російські удари по енергетиці. Ворог знищив знищили декілька великих ТЕЦ та ТЕС, а також вивів з ладу Дніпровську ГЕС.

Нагадаємо, 8 червня розпочалося тестування нової методики щодо розподілу обсягу дефіциту електричних потужностей по регіонах. В «Укренерго» заявили, що попередній аналіз показав, що методика є ефективною і споживачі по областях зараз відмикаються від світла рівномірно.

Источник: Ракурс


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