Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российская бронетехника массово проигрывает на поле боя американским БМП Bradley

Российская бронетехника проигрывает на поле боя американским БМП Bradley (ВИДЕО)

23 июн 2024, 11:04
999

Російська бронетехніка масово програє на полі бою американським БМП Bradley.


.

Такий висновок робить у своєму матеріалі Forbes.

За два роки великої війни російська армія втрачала 150 БТР і БМП на місяць. Проте у травні 2024-го цифра зросла до 288 одиниць. І це тільки підтверджені втрати, пише видання.

Однією з причин є те, що численні втрати бронетехніки змушують росіян використовувати старіші й менш захищені моделі, тоді як, наприклад, 47 окрема механізована бригада використовує потужні американські бойові машини піхоти Bradley.

Ми постійно намагаємося демонструвати відео роботи наших екіпажів у найкращій якості, адже важливо не просто вкотре нагадувати, що українці вміють ефективно воювати будь-якою іноземною техніку, а й підтверджувати це наочно.

На відео можете бачити, як працює БМП по ворожій піхоті. Вже на зворотньому шляху в машину влучає FPV-дрон. Як ви могли вже зрозуміти — екіпаж навіть цього не відчув та продовжив рух.

Forbes пише, що немає жодної причини, чому б не відправити набагато більше цих машин. Армія США більше не використовує цю модель і їх зберігаються тисячі на армійських складах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров