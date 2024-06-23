Російська бронетехніка масово програє на полі бою американським БМП Bradley

https://racurs.ua/ua/n196589-rosiyska-bronetehnika-masovo-prograie-na-poli-bou-amerykanskym-bmp-bradley-video.html

Ракурс

Російська бронетехніка масово програє на полі бою американським БМП Bradley.

.

Такий висновок робить у своєму матеріалі Forbes.

За два роки великої війни російська армія втрачала 150 БТР і БМП на місяць. Проте у травні 2024-го цифра зросла до 288 одиниць. І це тільки підтверджені втрати, пише видання.

Однією з причин є те, що численні втрати бронетехніки змушують росіян використовувати старіші й менш захищені моделі, тоді як, наприклад, 47 окрема механізована бригада використовує потужні американські бойові машини піхоти Bradley.

Ми постійно намагаємося демонструвати відео роботи наших екіпажів у найкращій якості, адже важливо не просто вкотре нагадувати, що українці вміють ефективно воювати будь-якою іноземною техніку, а й підтверджувати це наочно.

На відео можете бачити, як працює БМП по ворожій піхоті. Вже на зворотньому шляху в машину влучає FPV-дрон. Як ви могли вже зрозуміти — екіпаж навіть цього не відчув та продовжив рух.