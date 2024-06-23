россию после войны с Украиной ждет волна преступности, — Bloomberg

https://racurs.ua/n196593-rossiu-posle-voyny-s-ukrainoy-jdet-volna-prestupnosti-bloomberg.html

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росія відправила стільки чоловіків для вторгнення в Україну, що рівень злочинності в країні впав невдовзі після початку війни.

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Але тепер їхнє повернення викликало нову хвилю правопорушень, зазначають журналісти Bloomberg.

За даними Верховного суду рф, кількість злочинів, скоєних військовослужбовцями, які не пов’язані з війною, зросла більш ніж на 20% минулого року. Спостерігається різке зростання випадків насильницьких злочинів, а також крадіжок і злочинів, пов’язаних з наркотиками.

Ці цифри не враховують злочини, до яких причетні десятки тисяч засуджених, звільнених з місць позбавлення волі для участі у війні за програмою, створеною ПВК «Вагнера». Їх повернення, є раннім сигналом того, що може статися, коли сотні тисяч чоловіків, які тривалий час були на полі бою, повернуться до цивільного життя.

Згідно з підрахунками Bloomberg, зробленими на основі даних Верховного суду рф, кількість статевих злочинів проти неповнолітніх в рф зросла на 62% порівняно з довоєнним періодом.

Повернення бандитів «Вагнера» до росії стало шоком для мешканців міст і сіл, які виявили, що серед них живуть люди, які, як вони думали, відбувають тривалі терміни ув’язнення. Серед помилуваних є люди, засуджені за вбивства і навіть канібалізм, — йдеться у матеріалі.

Закон, що дав можливість мобілізувати в’язнів, непомітно скасував право на помилування після шести місяців служби, змушуючи злочинців, які приєдналися до армії, залишатися в ній до кінця війни, як і інших, призваних в армію. Проте вони повертаються, часто вдаючись до дезертирства.

За даними Верховного суду, кількість злочинів за участю військовослужбовців у 2023 році зросла вчетверо — до 4 тис. 409 у порівнянні з 2021 роком.

За оцінками російських правозахисних груп, загалом 175 тис. колишніх ув’язнених були мобілізовані для участі в бойових діях проти України.

Повоєнний сплеск злочинності може коштувати росії до 0,6% її ВВП, вважає Алекс Ісаков, російський економіст Bloomberg Economics. Крім прямих витрат на життя і майно, держава зіткнеться з більш високими витратами на соціальний захист і безпеку, особливо на поліцію, сказав він.