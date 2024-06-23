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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Украинские дроны догнали убегающих рашистов на Сумском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n196606-ukrainskie-drony-dognali-ubegauschih-rashistov-na-sumskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Українські прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили позиції та особовий склад рашистів на Сумському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 23 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Прикордонники бʼють по позиціях окупантів на Сумському напрямку, а коли ворог починає тікати — наздоганяють його FPV-дронами, — зазначається в описі відео.
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