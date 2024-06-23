Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n196606-ukrainskie-drony-dognali-ubegauschih-rashistov-na-sumskom-napravlenii-video.html

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Українські прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили позиції та особовий склад рашистів на Сумському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 23 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.