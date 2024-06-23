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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Украинские дроны догнали убегающих рашистов на Сумском направлении (ВИДЕО)

23 июн 2024, 19:08
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Українські прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили позиції та особовий склад рашистів на Сумському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 23 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники бʼють по позиціях окупантів на Сумському напрямку, а коли ворог починає тікати — наздоганяють його FPV-дронами, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


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