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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Українські дрони наздогнали тікаючих рашистів на Сумському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196606-ukrayinski-drony-nazdognaly-tikauchyh-rashystiv-na-sumskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Українські прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили позиції та особовий склад рашистів на Сумському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 23 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Прикордонники бʼють по позиціях окупантів на Сумському напрямку, а коли ворог починає тікати — наздоганяють його FPV-дронами, — зазначається в описі відео.