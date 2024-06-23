Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n196606-ukrayinski-drony-nazdognaly-tikauchyh-rashystiv-na-sumskomu-napryamku-video.html

Ракурс

Українські прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили позиції та особовий склад рашистів на Сумському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 23 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.