В Дагестане неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу, скриншот видео

https://racurs.ua/n196608-v-dagestane-neizvestnye-obstrelyali-cerkov-i-ubili-policeyskih-video.html

Ракурс

У Дагестані (рф) в місті Дребент невідомі підпалили синагогу та з автоматичної зброї обстріляли церкву, в якій в той момент були приблизно 40 вірян, а також наряд поліції.

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Про це сьогодні, 23 червня, повідомляють російські ЗМІ.

Крім того, у столиці Дагестану Махачкалі на вулиці обстріляли пост Дорожньо-патрульної служби рф.

Повідомляється про п’ятьох загиблих та дев’ятьох поранених поліцейських.

Згодом голова Громадської спостережної комісії Дагестану Шаміль Хадулаєв повідомив, що під час нападу на православну церкву у Дербенті було вбито 66-річного священника — йому перерізали горло. Також розстріляли охоронця храму, у котрого був лише газовий пістолет.

Також з’явилися повідомлення, що невідомі відкрили стрілянину на кордоні Росії та Абхазії — в районі КПП на річці Псоу. Там, за попередніми даними, поранено щонайменше три людини, ще одна людина загинула.

Згодом у соцмережах з’явилися повідомлення, що у Махачкалі двох нападників ліквідували, ще двох затримали на місцевому пляжі.