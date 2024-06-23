Уничтожение танка российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n196611-ukrainskie-bespilotniki-unichtojili-rossiyskiy-tank-vo-vremya-ataki-vraga-video.html

Ракурс

На Донеччині російський танк, який виїхав для підтримки штурму позицій 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, був вчасно виявлений і зупинений точним ударом FPV-дрона.

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Відповідне відео сьогодні, 23 червня, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.