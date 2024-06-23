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Ракурс
Знищення танка російських загарбників, скріншот відео

Українські безпілотники знищили російський танк під час атаки ворога (ВІДЕО)

23 чер 2024, 21:33
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На Донеччині російський танк, який виїхав для підтримки штурму позицій 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, був вчасно виявлений і зупинений точним ударом FPV-дрона.


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Відповідне відео сьогодні, 23 червня, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зупинивши панцерник, наші оператори ударних безпілотників продовжили атакувати вже виведений з ладу танк, аж поки той не загорівся повністю, — зазначається в описі відео.

Джерело: Ракурс


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