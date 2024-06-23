Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення танка російських загарбників, скріншот відео
Українські безпілотники знищили російський танк під час атаки ворога (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196611-ukrayinski-bezpilotnyky-znyschyly-rosiyskyy-tank-pid-chas-ataky-voroga-video.htmlРакурс
На Донеччині російський танк, який виїхав для підтримки штурму позицій 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, був вчасно виявлений і зупинений точним ударом FPV-дрона.
.
Відповідне відео сьогодні, 23 червня, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зупинивши панцерник, наші оператори ударних безпілотників продовжили атакувати вже виведений з ладу танк, аж поки той не загорівся повністю, — зазначається в описі відео.