Три ракетоносителя держит рф в Черном и Азовском морях (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n196613-tri-raketonositelya-derjit-rf-v-chernom-i-azovskom-moryah-infografika.htmlРакурс
росія станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 24 червня, розмістила у Чорному та Азовському морях загалом три ракетоносії.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», проте ракети відсутні.
В Азовському морі — шість ворожих кораблів, два з яких є носіями «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.
У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.