Российские корабли из Черного и Азовского морей продолжают угрожать Украине, фото: abal.com.ua

https://racurs.ua/n196613-tri-raketonositelya-derjit-rf-v-chernom-i-azovskom-moryah-infografika.html

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росія станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 24 червня, розмістила у Чорному та Азовському морях загалом три ракетоносії.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», проте ракети відсутні.

В Азовському морі — шість ворожих кораблів, два з яких є носіями «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.