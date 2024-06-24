Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Російські кораблі з Чорного та Азовського морів продовжують загрожувати Україні, фото: abal.com.ua

Три ракетоносії тримає рф у Чорному та Азовському морях (ІНФОГРАФІКА)

24 чер 2024, 08:22
999

росія станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 24 червня, розмістила у Чорному та Азовському морях загалом три ракетоносії.


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», проте ракети відсутні.

В Азовському морі — шість ворожих кораблів, два з яких є носіями «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів