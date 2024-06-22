росія вночі запускала «Калібри» з Азовського моря. Карта: warmonitor

https://racurs.ua/ua/n196568-povorotnyy-moment-okupanty-vnochi-atakuvaly-kalibramy-z-azovskogo-morya.html

Ракурс

Країна-агресор росія здійснила «поворотний момент» у ракетних обстрілах України.

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Під час нічної масованої атаки по Україні окупанти запускали ракети з акваторії Азовського моря, вважаючи його безпечнішим, ніж Чорне. Загалом було випущено чотири «Калібри». Українське командування вважає це «неприємним фактом» і «поворотним моментом». Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону.

Вони вирішили, що можуть використовувати Азов для розміщення своїх бойових кораблів і застосування. Але вони, мабуть, забувають, що Азов недалеко від нас розташований, — зазначив він.

За словами Плетенчука, росіяни відгороджуються боновими загородженнями в Керченській протоці й так намагаються застосовувати свої надводні кораблі.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня росіяни атакували Україну 16 ракетами та 13 БпЛА Shahed-131/136. Зокрема, ворог запускав не лише крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95, але й атакував крилатими ракетами морського базування «Калібр».

Було пошкоджене обладнання на об'єктах енергетичної інфраструктури в Запорізькій та Львівській областях.

В Івано-Франківську росіяни влучили по дитячому садку та по університету нафти та газу, який за радянських часів він вважався одним із головних ВНЗ СРСР з підготовки фахівців у нафтогазовій сфері.