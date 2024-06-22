Під удар в Івано-Франківську потрапив Університет нафти та газу

https://racurs.ua/ua/n196564-pid-udar-v-ivano-frankivsku-potrapyv-universytet-nafty-ta-gazu-foto.html

Ракурс

Під удар в Івано-Франківську потрапив університет нафти та газу.

.

За радянських часів він вважався одним із головних ВНЗ СРСР з підготовки фахівців у нафтогазовій сфері.

В університеті після нічного удару російських воєнних злочинців частково зруйнований один із корпусів, інші — зазнали пошкоджень. За оцінками місцевої влади, також збитків зазнали 14 будинків.

84-річна Анна Миколаївна мешкає напроти навчального закладу. Пенсіонерка залишилась без вікон та дверей. Вона розповіла «Радіо Свобода», що вціліла лише одна маленька кватирка. Жінка не одразу розуміла, що трапилось. Була переконана — так сильно вдарив грім.

Внаслідок атаки в одному з мікрорайонів Івано-Франківська пошкоджені житлові будинки, університет нафти і газу та дитсадок, повідомив міський голова Марцінків. Рятувальники та комунальники досі ліквідовують наслідки ранкового обстрілу міста.

Як розповіла Суспільному керівниця дитсадка Світлана Гребенюк, майже 70% вікон пошкоджені вибуховою хвилею. У літній період понад 120 дітей відвідують цей заклад. За оцінками Гребенюк, приблизно пів мільйона гривень потрібно для заміни вікон.