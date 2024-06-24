СБУ задержала российского «крота», фото: СБУ

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СБУ заявляє про викриття «крота» фсб, який збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині.

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Про це сьогодні, 24 червня, повідомив прес-центр СБУ.

Зловмисником виявився завербований російською спецслужбою контрактник, керівник відділення місцевого прикордонного загону, — вказано в повідомленні. — За вказівкою окупантів «кріт» встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з білоруссю.

Також «кріт» намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону.

У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли «евакуювати» свого агента на територію росії та влаштувати до окупаційних угруповань рф, — розповіли у СБУ.

Зазначається, що СБУ завчасно перехопила відповідну інформацію і документувала злочинні дії фігуранта, а на фінальному етапі спецоперації контррозвідники СБУ із залученням спецпризначенців ЦСО «А» затримали російського агента поблизу місця служби.

У подальшому СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ, — додали у спецслужбі.

За даними слідства, фігуранта дистанційно завербовував співробітник фсб Олексій Добрицький, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську.

Контрактник потрапив у поле зору рф, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області, — розповіли в СБУ. — Для комунікації агент та його російський куратор використовували анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку в помешканні та на робочому місці затриманого було вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував у злочинній діяльності.