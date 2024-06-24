Последствия российского ракетного удара по Одессе 24 июня фото: Олег Кипер

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В Одесі наразі відомо вже про чотирьох постраждалих внаслідок ракетної атаки, здійсненої росіянами сьогодні, 24 червня, вранці.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За медичною допомогою також звернувся 48-річний чоловік, у нього поранення руки, — зазначив Кіпер.

Наразі вже загасили пожежу, яка охоплювала площу 3000 кв.м.

На місці розгорнуто оперативний штаб, приймаються заяви на оформлення матеріальної допомоги для людей з навколишніх будинків, що постраждали, — додав чиновник. — Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеси.

Одеське видання «Думская» повідомляє, що постраждалих могло бути більше — ракета прилетіла у склад цивільного об'єкта, де на той момент перебували люди. За словами співрозмовника видання — одного з місцевих працівників — удар стався, коли йшла перезмінка і на вулиці було багато співробітників.

Сьогодні о 8 годині закінчилася нічна зміна, люди вийшли, а о 8.03 прилетіла ракета. Частина співробітників була якраз на вулиці в момент вибуху, їм пощастило, що поруч була фура, вона прикрила їх, — розповів співрозмовник видання.

Джерело: Олег Кіпер, «Думская»