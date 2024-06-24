Рашисты утром 24 июня нанесли ракетный удар по Одессе, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n196621-v-odesse-likvidirovali-masshtabnyy-pojar-posle-rossiyskoy-raketnoy-ataki-foto.html

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В Одесі рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що сталася внаслідок російської атаки сьогодні, 24 червня.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Горіли складські приміщення на площі 3000 кв. м. До гасіння залучались понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС. Вогнеборці працювали під загрозою повторних обстрілів, — вказано в повідомленні.

Також до боротьби з вогнем залучався пожежний потяг «Укрзалізниці».

Зазначається, що в результаті ворожого удару постраждало три людини. Крім того, психологи ДСНС і Нацполіції надали допомогу 46 особам.