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В Одесі рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що сталася внаслідок російської атаки сьогодні, 24 червня.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Горіли складські приміщення на площі 3000 кв. м. До гасіння залучались понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС. Вогнеборці працювали під загрозою повторних обстрілів, — вказано в повідомленні.
Також до боротьби з вогнем залучався пожежний потяг «Укрзалізниці».
Зазначається, що в результаті ворожого удару постраждало три людини. Крім того, психологи ДСНС і Нацполіції надали допомогу 46 особам.
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