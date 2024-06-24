Рашисты атаковали Одесщину двумя «Искандерами» — одну ракету сбили

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Російські загарбники сьогодні, 24 червня, вранці атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно «Іскандер-К».
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі, — вказано в повідомленні.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок ракетного удару по Одесі:
- 19-річного юнака;
- двох чоловіків віком 50 та 58 років.
Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується, — зазначив Кіпер.
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