Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне утром 24 июня совершили ракетную атаку по Одесщине, фото: ArmyInform

Рашисты атаковали Одесщину двумя «Искандерами» — одну ракету сбили

24 июн 2024, 11:45
999

Російські загарбники сьогодні, 24 червня, вранці атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно «Іскандер-К».


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі, — вказано в повідомленні.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок ракетного удару по Одесі:

  • 19-річного юнака;
  • двох чоловіків віком 50 та 58 років.

Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується, — зазначив Кіпер.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров