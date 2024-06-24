Рашисти атакували Одещину двома «Іскандерами» — одну ракету збили

Росіяни вранці 24 червня здійнили ракетну атаку по Одещині, фото: ArmyInform

https://racurs.ua/ua/n196619-rashysty-atakuvaly-odeschynu-dvoma-iskanderamy-odnu-raketu-zbyly.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 24 червня, вранці атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно «Іскандер-К».

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі, — вказано в повідомленні.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок ракетного удару по Одесі:

19-річного юнака;

двох чоловіків віком 50 та 58 років.