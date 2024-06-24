Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни вранці 24 червня здійнили ракетну атаку по Одещині, фото: ArmyInform

Рашисти атакували Одещину двома «Іскандерами» — одну ракету збили

24 чер 2024, 11:45
999

Російські загарбники сьогодні, 24 червня, вранці атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно «Іскандер-К».


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі, — вказано в повідомленні.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок ракетного удару по Одесі:

  • 19-річного юнака;
  • двох чоловіків віком 50 та 58 років.

Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується, — зазначив Кіпер.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів