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Ракурс
Наслідки російського удару по Одесі вранці 24 червня, фото: Патрульна поліція Одеської області

Рашисти вдарили по Одесі, спалахнула пожежа (ФОТО)

24 чер 2024, 09:40
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Російські загарбники сьогодні, 24 червня, вранці завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеси.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється, — зазначив він. — Нині триває ліквідація пожежі.

Патрульна поліція Одещини опублікувала фото наслідків влучання.

Наслідки російського удару по Одесі вранці 24 червня, фото: Патрульна поліція Одеської області

Джерело: Ракурс


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