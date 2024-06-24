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Наслідки російського удару по Одесі вранці 24 червня, фото: Патрульна поліція Одеської області
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Російські загарбники сьогодні, 24 червня, вранці завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеси.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється, — зазначив він. — Нині триває ліквідація пожежі.
Патрульна поліція Одещини опублікувала фото наслідків влучання.
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