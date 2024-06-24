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Последствия российского удара по Одессе утром 24 июня фото: Патрульная полиция Одесской области

Рашисты ударили по Одессе, вспыхнул пожар (ФОТО)

24 июн 2024, 09:40
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Російські загарбники сьогодні, 24 червня, вранці завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеси.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється, — зазначив він. — Нині триває ліквідація пожежі.

Патрульна поліція Одещини опублікувала фото наслідків влучання.

Наслідки російського удару по Одесі вранці 24 червня, фото: Патрульна поліція Одеської області

Источник: Ракурс


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