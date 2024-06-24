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Російські загарбники атакували дроном-камікадзе типу «Шахед» Чернігівському область.
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В результаті є пошкоджені будівлі. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 24 червня, повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячесав Чаус.
Сьогодні внаслідок ураження дроном-камікадзе типу «Shahed» у Чернігівському районі пошкоджено 3 будинки, 2 магазини та будівля сільської ради, — зазначив він. — Попередньо без постраждалих.
Цієї ночі повітряна тривога на Чернігівщині оголошувалася після третьої години ночі й тривали майже півтори години.
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