Росіяни атакували дроном-камікадзе Чернігівщину, фото: NV Рашисти атакували «Шахедом» Чернігівщину, є пошкодження – ОВА Росіяни 24 червня атакували Чернігівщину дроном-камікадзе типу «Шахед». Пошкодж

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Російські загарбники атакували дроном-камікадзе типу «Шахед» Чернігівському область.

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В результаті є пошкоджені будівлі. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 24 червня, повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячесав Чаус.

Сьогодні внаслідок ураження дроном-камікадзе типу «Shahed» у Чернігівському районі пошкоджено 3 будинки, 2 магазини та будівля сільської ради, — зазначив він. — Попередньо без постраждалих.

Цієї ночі повітряна тривога на Чернігівщині оголошувалася після третьої години ночі й тривали майже півтори години.