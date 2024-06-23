У Краснодарському краї рф ВМС разом з СБУ знищили склад «шахедів»

https://racurs.ua/ua/n196582-u-krasnodarskomu-krayi-rf-vms-razom-z-sbu-znyschyly-sklad-shahediv.html

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ВМС у взаємодії з СБУ знищили склад «шахедів» у Краснодарському краї.

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Супутникові знімки підтверджують знищення місць зберігання та підготовки до застосування «Shahed-136/Герань-2», навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків БпЛА. Також ліквідовано інструкторів, які готували персонал.

Крім того, Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.