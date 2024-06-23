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Ракурс
У Краснодарському краї рф ВМС разом з СБУ знищили склад «шахедів»

У Краснодарському краї рф ВМС разом з СБУ знищили склад «шахедів» (ФОТО)

23 чер 2024, 08:51
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ВМС у взаємодії з СБУ знищили склад «шахедів» у Краснодарському краї.


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Супутникові знімки підтверджують знищення місць зберігання та підготовки до застосування «Shahed-136/Герань-2», навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків БпЛА. Також ліквідовано інструкторів, які готували персонал.

Крім того, Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.

Джерело: Ракурс


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