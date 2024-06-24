Под Москвой горит институт по разработке электронно-лучевых приборов

https://racurs.ua/n196630-pod-moskvoy-gorit-institut-po-razrabotke-elektronno-luchevyh-priborov-video.html

Ракурс

У місті Фрязіно Московської області рф горить будівля науково-дослідного інституту «Платан». Там можуть залишатися люди, телеграм-канали показують відео пожежі.

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Baza пише, що щонайменше одна людина постраждала. На верхніх поверхах будівлі залишаються до десяти людей. Рятувальники, як стверджується, поки що не можуть дістатися до заблокованих людей. Що стало причиною загоряння, не повідомляється.

«Платан» займається, зокрема, розробкою електронно-променевих приладів. Телеграм-канал 360 стверджує, що інститут вже деякий час не розташовується в цій будівлі, а там різні компанії приміщення. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.