Восстание против Шольца – влиятельные социал-демократы в оппозиции к правительству в споре о бюджете

https://racurs.ua/n196631-vosstanie-protiv-sholca-vliyatelnye-social-demokraty-v-oppozicii-k-pravitelstvu-v-spore-o-budjete.html

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Низка депутатів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) розкритикувала вимогу міністра фінансів Крістіана Лінднера з партії Вільних демократів (ВДП).

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На поточних переговорах про бюджет він проголосив принцип «боргового гальма», виключивши можливість брати гроші для федерального бюджету в кредит.

Водночас заяви депутатів від СДПН — це ще й бунт проти канцлера Олафа Шольца, який послідовно захищає заплановану економію бюджету.

Ми повинні розпоряджатися тими грошима, які ми маємо. Без цього не обійтися, — заявив Шольц раніше в інтерв’ю ARD.

Однак тепер впливові депутати від СДПН Маттіас Мірш, Дірк Візе та Доротея Мартін виступають проти позиції глави уряду та міністра економіки, вимагаючи пом’якшити «боргове гальмо». Примітно, що всі три депутати репрезентують різні течії в СДПН (від лівих до консерваторів), але єдині у своїй вимозі.

З огляду на надзвичайні ситуації в Україні та в зонах повеней у Німеччині, цього року ми повинні також використати виняток із «боргового гальма» та взяти на себе нові боргові зобов’язання, — пише група депутатів.

Вимога депутатів від СДПН посилює і так складне обговорення федерального бюджету всередині правлячої коаліції. Її лідери збиралися ухвалити бюджет на наступний рік до третього липня, проте зараз уже очевидно, що їм буде потрібно відстрочення щонайменше на кілька тижнів.

Відразу кілька федеральних міністерств наполягають на тому, що 2025 року їм потрібно значно більше грошей, ніж передбачалося спочатку.