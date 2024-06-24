Фанат Татарова и Ермака, элитное жилье, охрана, люксовые авто и вояжи за границу – СМИ узнали, кто владеет ТГ-каналом "Джокер"

https://racurs.ua/n196636-fanat-tatarova-i-ermaka-elitnoe-jile-ohrana-luksovye-avto-i-voyaji-za-granicu-smi-uznali.html

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Елітна квартира, особиста охорона, люксові автомобілі та постійні поїздки за кордон.

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Журналісти дізналися, хто володіє телеграм-каналом «Джокер».

А володіє їм Роман Кравець — 153-й номер партії «Слуга народу». У 2019 році він намагався балотуватися у народні депутати, однак програв вибори на своєму окрузі. Відомим він став не через політичну кар'єру, а завдяки брудним інформаційним атакам на український бізнес, зокрема Uklon, «Цитрус», «Стилус» та інші.

Журналісти hromadske поспілкувалися зі своїми джерелами в «Слузі народу» та дізналися, що «Джокер», як виявляється, мешкає у столичному елітному ЖК Chicago Central House, має власну охорону, придбав автівок на 8 млн грн за останні два роки та постійно катається за кордон, хоча влаштовував інформаційну атаку, наприклад, на Порошенка, коли той намагався виїхати за межі України.

Роман Кравець — необдарований інтелектом покидьок… Існує лише півметровий імбецил, якого з часом або вкоротять ще більше через зламані ноги, або він зіллє всіх з ким спілкується і спілкувався, — каже співрозмовник медійників.

Цікавим також є той факт, що одного дня до журналістів підійшли охоронці Кравця та представилися «СБУшниками», а сам «Джокер» в приватних розмовах називає охорону «подарунком Малюка».

Джерела медійників у владі кажуть, що Кравець співпрацює з окремими чинними та колишніми політиками і співробітниками спецслужб. Тобто ті, хто повинен робити все для боротьби з подібними персонажами, не цураються співпраці з телеграм-каналом, який вибудовує образ «сірого кардинала» та заробляє гроші на брудних інформаційних атаках.