На фронте погиб сапер и бывший хореограф Ирины Билык

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Ракурс

На фронті загинув військовослужбовець, сапер, відомий український хореограф і танцівник Антон Смецький.

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Антон Смецький до початку повномасштабної війни як хореограф співпрацював з багатьма українськими артистами, зокрема Іриною Білик та Дмитром Коляденком.

Після початку повномасштабного вторгнення рф вступив у київську тероборону, а пізніше мобілізувався сапером до 116-ї окремої механізованої бригади у Запоріжжі.

Під час штурму на Запорізькому напрямку у вересні 2023 року підірвався на міні та пережив ампутацію ноги. Після проходження протезування у центрі Superhumans і тривалої реабілітації вирішив повернутися на фронт.