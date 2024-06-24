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Ракурс
На фронті загинув сапер і колишній хореограф Ірини Білик

На фронті загинув сапер і колишній хореограф Ірини Білик

24 чер 2024, 18:48
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На фронті загинув військовослужбовець, сапер, відомий український хореограф і танцівник Антон Смецький.


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Антон Смецький до початку повномасштабної війни як хореограф співпрацював з багатьма українськими артистами, зокрема Іриною Білик та Дмитром Коляденком.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ вступив у київську тероборону, а пізніше мобілізувався сапером до 116-ї окремої механізованої бригади у Запоріжжі.

Під час штурму на Запорізькому напрямку у вересні 2023 року підірвався на міні та пережив ампутацію ноги. Після проходження протезування у центрі Superhumans і тривалої реабілітації вирішив повернутися на фронт.

Місяць тому у палаці «Україна» люди аплодували тобі, стоячи… Сьогодні ми всі проводжаємо тебе, як Героя і великого Артиста! — написала Ірина Білик.

Джерело: Ракурс


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