На фронті загинув сапер і колишній хореограф Ірини Білик

https://racurs.ua/ua/n196637-na-fronti-zagynuv-saper-i-kolyshniy-horeograf-iryny-bilyk.html

Ракурс

На фронті загинув військовослужбовець, сапер, відомий український хореограф і танцівник Антон Смецький.

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Антон Смецький до початку повномасштабної війни як хореограф співпрацював з багатьма українськими артистами, зокрема Іриною Білик та Дмитром Коляденком.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ вступив у київську тероборону, а пізніше мобілізувався сапером до 116-ї окремої механізованої бригади у Запоріжжі.

Під час штурму на Запорізькому напрямку у вересні 2023 року підірвався на міні та пережив ампутацію ноги. Після проходження протезування у центрі Superhumans і тривалої реабілітації вирішив повернутися на фронт.