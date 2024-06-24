Армагеддона не будет - Буданов о нынешнем наступлении российских войск

https://racurs.ua/n196639-armageddona-ne-budet-budanov-o-nyneshnem-nastuplenii-rossiyskih-voysk.html

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Ситуація складна, але Армагедону не буде. Так начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відповів на запитання американської газети щодо того, чи зможуть Сили оборони зупинити нинішній наступ російських військ.

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Хороша новина полягає в тому, що Армагедону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Так триватиме щонайменше місяць, легше не стане, — зазначив керівник ГУР МОУ.

Буданов запевнив, що Сили оборони зроблять все можливе, щоб мінімізувати успіхи російських військ. Втім, він не відповів, чи зможе Україна втримати місто Часів Яр на Донеччині, що перешкоджає просуванню російських військ до великих промислових міст.

Я утримаюся від відповіді, — зазначив Буданов.

Він зазначив, що хоча останнім часом в Україну надходить більше артилерійських снарядів із США та Європи, але їх потрібно значно більше.