Отказ студентов от прохождения общевойсковой подготовки – основание для отчисления

https://racurs.ua/n196667-otkaz-studentov-ot-prohojdeniya-obschevoyskovoy-podgotovki-osnovanie-dlya-otchisleniya.html

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Студенти вищих навчальних закладів призовного віку можуть бути відраховані, якщо відмовляться проходити базовий військовий вишкіл.

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Відповідну постанову ухвалив Кабмін 21 червня. Згідно з нею, не проходити вишкіл можуть такі категорії:

студенти-чоловіки, визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

ті, хто до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

ті, хто вже проходив військову службу;

ті, хто має сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Згідно з постановою уряду № 734 від 21 червня, базовий загальновійськовий вишкіл проходять громадяни України чоловічої статі (жіночої статі — добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищої освіти, курсанти вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки в навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.